Karabük'ten kardan adam manzaraları

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Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar tarafından yapılan kardan adamlar ilginç görüntü oluşturdu.



Karabük'te, dün başlayan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar dikkat çekti. İlginç kardan adamlar insanları gülümsetti.

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