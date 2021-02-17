Karabük'te 139 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışması devam derken, 139 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından 11 greyder, bir kar bıçaklı, 4 kepçe ve 6 kamyonetle yapılan çalışmalarla bin 316 kilometrelik yol ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi tarafından merkezde 17 köy yolu ulaşıma açılırken, bir köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Eflani ilçesinde 45 köy yolu ulaşıma açılırken, açılan yollarda genişletme çalışmaları devam ediyor. 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Eskipazar ilçesinde, 15 köy yolu ulaşıma açıldı. Ovacık ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, 21 köy yolu ulaşıma açıldı. Safranbolu ilçesinde 25 köy yolu ulaşıma açılırken, bir köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Yenice ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, 16 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından toplam 139 köy yolu ulaşıma açılırken, 27 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

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