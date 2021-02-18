Karabük’ün Eflani ilçesi buz kesti, eksi 24 dereceyi gördü

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Kar yağışının ardından sıfırın altında 24 dereceyi gören Karabük’ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu.

Pazar günü başlayan kar yağışının ardından Karabük’ün Eflani ilçesinde kış şartları ağır geçiyor. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçe Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan listede en soğuk yerlerden ikinci sırada yer aldı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği ilçede Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu’nun termometresi 24 dereceyi göstererek Batı Karadeniz’in Sibirya’sı oldu.

Eflani ilçesinde yer alan sulama göletleri de donarak buz tuttu. İlçede bulunan Bostancılar Göleti'nin buz tutması sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

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