Baharın habercisi leylekler Karabük’e erken geldi

Baharın habercisi olarak nitelendirilen leylekler, bu yıl Karabük’e erken geldi.

Kentin girişinde yer alan KARDEMİR’in girişindeki yüksek gerilim hattında yuva kuran ve su kenarında yiyecek arayan bir çift leylek görenleri şaşırttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 5 olduğu kentte görüntülenen leylekler, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent sakinleri, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin şubat ayında bölgelerinde bulunmasını merakla izledi.

Metin Ünlü, bu yıl leyleklerin çok erken geldiğini belirterek, "En az 1.5 ayları var. Bu yıl çok erken geldiler. Kış ayında bu kadar erken gelmeleri şaşırttı” dedi.

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