Dr. Derinözlü: "Şehirler de markalaşarak yatırımcı ve turist çekmek için gayret ediyor"

Pazarlama Doktoru Evrim Derinözlü, dijital dönüşüm çağı olarak adlandırılan bir dönemde her şeyin markalaştığını belirtti.

Teknolojik gelişmelerle küreselleşen yerel markaların neredeyse tüm dünyaya ürün satabilir hale geldiğini ifade eden Derinözlü, "Şehirler de markalaşarak daha fazla ziyaretçi, turist, yatırımcı hatta sakin çekmek için gayret gösteriyor. Bir şehrin doğası, tarihi, kültürü, sanatı, tarım ürünleri, yer altı kaynakları, okulları, üniversiteleri, siyasetçileri, sanatçıları, sporcuları, yöneticileri, ödül almış ya da tanınmış sakinleri, kısacası o şehrin barındırdığı her şey markasının bir parçasıdır. Tüm bu özellikler bir şehri diğerlerinden ayırır. Şehirlerin isimleri markalarının sadece adıdır. Marka daha kapsamlı bir kavramdır. Şehirler markalaşmada ilk adım olarak marka adlarının bilinmesini sağlamalıdır" dedi.



Şehirlerin öncelikle kendi sakinlerinin, sonrasında yabancıların desteğiyle güçlendiğini aktaran Derinözlü, "Şehir markalaşmasında şehre karşı pozitif bakış açısı kazandırmak yegane amaçtır. Şehrin sakinleri, şehrin yöneticisinin verdikleri sözleri yerine getirdiğini ve görevini layıkıyla yaptığını düşünürse onu desteklerler. Pozitif bakış açısı kazandırılan yabancılar da o şehri görmeye, hatta orada yatırım yapıp yaşamaya, iş kurmaya ya da çalışmaya istekli olurlar. İnsanoğlu yaradılışı gereği gittiği tek bir yer ziyareti ile ya da tek bir sakin tanıyarak o yerle ile ilgili yapacağı yorumları geneller. Bu nedenle tüm ziyaretçilerde iyi izlenim oluşturmak, misafirperver ve hoşgörülü davranışlar sergilemek gerekir. Memnun ayrılan olan herkes, şehri başkalarına anlatarak araştırmalarını, ziyaret etmelerini, şehrin yerel markalarından alışveriş yapmalarını ya da o şehirde yatırım yapmalarını sağlar" diye konuştu.



Rakip şehirler

Şehirlerin tüm dünyadaki değişimlere ayak uydurmaları ve buna göre stratejiler geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Derinözlü, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizdeki bir şehrin rakibi dünyanın diğer ucundaki başka bir şehir olabilmektedir. Farklı yanlarımız kadar ortak yanlarımızın da fark oluşturan unsurlarını vurgulayarak rekabette güçlü bir duruş sergileyebiliriz. Şehirlerdeki yerel firmalar da markalaşıp küreselleşerek şehirlerinin markalaşmalarını destekler ve şehirlerinin tanınmasına katkı sağlarlar. Yaptıkları yatırımlar başkalarını o şehirde yaşamaya, çalışmaya, iş ya da yatırım yapmaya çekebilir. Şehirlerin sürdürülebilir organizasyonlar düzenleyerek ya da çeşitli etkinliklere ev sahibi olarak ziyaret edilmesi sağlanmalıdır. Bu noktada şehrin yöneticisi dışında tanınmış kişilerine de büyük rol düşmektedir."

"Şehir markalaşmasında sosyal medya araçlarının aktif olarak kullanılması çok önemlidir" diyen Derinözlü, "Şehirlerin tarihleri, kültürleri, sanatsal ürünleri, yöresel yemekleri, gelenek ve görenekleri tüm sosyal medya kanallarından paylaşılmalıdır. Tüm kanallarda marka iletişimi başarı ile gerçekleştirilmelidir. Her şehrin onu marka yapan bambaşka özellikleri ve bir hikayesi vardır. Eğer hedefinizdeki her bir bireyi o hikayenin kahramanı yapabilirseniz hem marka şehir olursunuz, hem de eşsiz" dedi.

