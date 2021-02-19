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Karabük'te 21 bin 229 kişiye aşı uygulandı

İHA

Karabük'te 21 bin 229 kişiye aşı uygulandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, il genelinde 21 bin 229 kişiye aşı uygulandığını söyledi.
Karabük'e şu ana kadar 29 bin 322 doz aşı ulaştığını ifade eden Sarı, "İlimizde 18 bin 652 kişiye 1. doz aşı uygulanırken, 2 bin 577 kişiye ise 2. doz aşı uygulaması yapıldı. Toplam 21 bin 229 kişiye aşı yapıldı. Hafta içi günlük 2 bin dozun üzerinde aşı uyguluyoruz. Aşı stoklarımız azaldıkça Sağlık Bakanlığımız tarafından lojistik destek sağlanmaktadır. Bizlere düşen görev aşı sıramız geldiğinde vakit kaybetmeden randevu alarak aşımızı olmaktır. Sağlık ekiplerimiz 85 yaş üzeri vatandaşlarımıza, aşı sırası gelen evde sağlık hastalarına ve engelli vatandaşlarımıza, evden çıkamayacak durumda olanlara ikametlerinde aşı uygulamasına devam etmektedir" dedi.

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