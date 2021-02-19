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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zanzibar ile eğitim işbirliği

İHA

Zanzibar ile eğitim işbirliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Tanzanya'ya bağlı özer bir bölge olan Zanzibar'ı ziyaret ederek, eğitim alanında işbirliği gerçekleştirdi.
Rektör Polat, Zanzibar’a ziyaretinde, Zanzibar Devlet Üniversitesi, Türkiye Darüsselam Büyükelçiliği, Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) yöneticileri ile bir araya geldi.
KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış'ın eşlik ettiği Polat, ilk olarak Zanzibar Devlet Üniversitesini ziyaret ederek, üniversite Rektörü Dr. Zakia Mohammed Abubakar ile görüştü. Görüşmede, yapılabilecek akademik iş birlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konuları ele alınırken, görüşmenin ardından Rektör Polat, Karabük Üniversitesine kabul edilen öğrencilerle de buluştu. Karabük Üniversitesinde eğitim görme hayallerini anlatan öğrenciler, toplantıya katılanlara duygulu anlar yaşattı. Eşi ile Zanzibar’da yaşayan ve orada bulunan ihtiyaç sahibi insanlar için hayır işleri yürüten Kevser Kocadağ da Rektör Polat ve beraberinde bulunan heyete eşlik etti. Türkiye Darüsselam Büyükelçiliğini de ziyaret eden Prof. Dr. Refik Polat Büyükelçilik yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.

Türkiye'de 379 Tanzanyalı öğrenci eğitim görüyor
Afrika’da giriş noktası olarak stratejik bir konuma sahip olan Tanzanya, limanları ile karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı konumunda yer alıyor. 55 milyon nüfusu bulunan Tanzanya doğal kaynakları, tarım, madencilik ve turizm sektörü ile güçlü bir ülke. Rektör Polat’ın Tanzanya ziyareti ile iki ülke arasında eğitim alanında önemli iş birlikleri gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, 20192020 yıllarında Türkiye’de 275’i erkek 104’ü kız olmak üzere toplam 379 Tanzanya uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda, Karabük Üniversitesi, Türkiye’de en fazla Tanzanya uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite olacak.

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