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Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar devrildi bazıları kara saplandı Karabük-Bartın karayolunda kara saplanan araçların yardımına jandarma ve polis koştu

İHA

Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar devrildi bazıları kara saplandı Karabük-Bartın karayolunda kara saplanan araçların yardımına jandarma ve polis koştu

KarabükBartın karayolunda etkili olan kar yağışının ardından bazı araçlar devrildi, bazı araçlar kara saplandı.
Karabük'te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü. KarabükBartın karayolunda 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağışın devam etmesi nedeniyle ormanlar beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi araçlar yoldan çıkıp devrilirken kimi araçlar kara saplandı. Ulaşımın aksamaması ve yolların kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürürken, jandarma ve polis ekipleri kontrolleri arttırdı.

Araca çarpmamak isterken devrildi
KarabükBartın karayolu Soğuksu mevkiinde Özcan Yazıcı idaresindeki 37 ABC 399 plakalı tavuk eti yüklü kamyonet Bartın istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve yanında bulunan bir yolcu kazayı yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma kara saplanan araçlara yardım etti
Kar yağışı nedeniyle yolların karla kaplandığı bölgede seyir halindeki bir hafif ticari araç kar küremesi yapan araca çarpmamak için yolun kenarına kaçınca kara saplandı. Sürücünün yardımına polis ve jandarma ekipleri yetişti. Ekipler kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden kurtarırken, araçta tek bulunan sürücü ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan, haber için olay yerine giden gazetecilerin aracı da dönüş yapmak istedikleri sırada kara saplandı. Jandarma ekiplerinin yardımıyla araç saplandığı yerden çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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