Keltepe Kayak Merkezi’ne Şubat ayında yağan kar sevindirdi Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Karabük’te ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde gece yarısından itibaren kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalar önce yapılan uyarıların ardından başlayan kar yağışı Karabük’ün yüzünü güldürdü. Hafta sonu kısıtlamalardan dolayı ziyaretçi gelişinin yasaklandığı Keltepe Kayak Merkezi hafta içi misafirlerin akınına uğruyor.

Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı karın çabuk eridiği Keltepe Kayak Merkezi’nde bugün kar kalınlığı Alt Günübirlik Tesislerde 90, Üst Günübirlik Tesislerde 100 santimetreyi aştı.



Kayak severler 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistte kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşarken 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezindeki kar kalınlığının 1 metreyi aşması kendilerini sevindirdiğini belirterek “Ocak ayındaki kar yağışının ardından kayak sezonumuz start almıştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı kayak merkezindeki kar çabuk erimişti. Fakat Şubat ayında yağan kar yüzümüzü güldürdü. Turizmde önemli bir destinasyon olmasını hedeflediğimiz kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı” dedi.

Güven, Keltepe Kayak Merkezi’nin hafta içinde ziyaretçi akınına uğradığını ifade ederek, “Kayak merkezimizde korona virüs tedbirlerine uyularak hizmet verilmeye devam ediliyor. Buraya sadece Karabük’ten veya çevre illerden değil, Türkiye’nin her yerinden misafir geliyor. Bu da bizim için mutluluk verici. İnşallah kar yağışı bir süre daha böyle devam eder ve misafirlerimiz karın keyfini doyasıya yaşar” diye konuştu.

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