Karabük’te kapalı 97 köy yolundan 53’ü ulaşıma açıldı

Karabük'te dün gece itibariyle etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 97 köy yolundan 53’ü ulaşıma açıldı.
Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı itibariyle etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 97 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. 11 greyder, 2 kar bıçaklı, 2 yükleyici 4 kepçe ve 6 kamyonetle yapılan çalışmalarda gün içerisinde 53 köy yolunun ulaşıma açıldığının bildirildiği açıklamada, “Eflani ilçesinde 19, Eskipazar ilçesinde 6, Ovacık ilçesinde 5, Yenice ilçesinde 14 olmak üzere toplam 44 köy yolu ulaşıma kapalıdır. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için gerekli çalışmayı var gücüyle sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.