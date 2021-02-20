Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

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Karabük il özel idaresi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 97 köy yolunun tamamının açıldığını bildirdi

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki kapalı bütün köy yollarının açıldığı belirtildi.

Açıklamada merkezde 4, Eflani ilçesinde 35, Eskipazar ilçesinde 17, Ovacık ilçesinde 9, Safranbolu 10, Yenice ilçesinde 22 olmak üzere toplam 97 köy yolunun ulaşıma yeniden açıldığı kaydedilirken 4 günlük çalışmalarda 3 bin 810 kilometre yolun açıldığı ifade edildi.

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