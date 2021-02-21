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Karabük´te 97 köy yolu ulaşıma açıldı 

DHA

Karabük´te 97 köy yolu ulaşıma açıldı 


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te kar yağışı nedeniyle kapanan 97 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. 
Kentte hafta içi kar yağışı etkili olurken 166 köy yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu dün kapalı köy sayısı 97´ye indi. Dün, İl Özel İdaresi´nin yaptığı çalışmalar sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük genelinde 277 köy ve 593 mahallede hizmet verdiklerini belirterek, "Kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımızı dün akşam itibari ile bitirdik. Şu an ekiplerimiz genişletme çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde karla mücadele de toplamda 75 personelimizle çalıştık. Toplamda 30 iş makinesiyle de vatandaşlarımıza hizmet verdik" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-02-21 14:36:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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