Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK merkezli 8 ilde `Kurtbeyler´ isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kendilerini `Kurtbeyler´ olarak lanse eden organize suç örgütüne yönelik Karabük merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 32 şüpheliden 29´u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, 1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 73 adet çek-senet, 1 adet sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan 9´u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin il dışında ifadesi alınırken, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 19 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-02-22 20:55:47



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