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Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı 

DHA

Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı 


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK merkezli 8 ilde `Kurtbeyler´ isimli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.  
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kendilerini `Kurtbeyler´ olarak lanse eden organize suç örgütüne yönelik Karabük merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 32 şüpheliden 29´u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, 1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 73 adet çek-senet, 1 adet sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.  
Şüpheli şahıslardan 9´u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin il dışında ifadesi alınırken, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 19 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.    DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-02-22 20:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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