Nesli tükenmekte olan su samurları balık avlarken görüldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Karabük’ün Yenice ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, ırmakta balık avlarken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları Yenice Irmağı’nda görüldü. Berna Tatar isimli vatandaş, Karşıyaka Köprüsü’nden geçerken 3 tane su samurunu fark etti. Tatar, ırmakta balık avlayarak suyun keyfini çıkaran su samurlarını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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