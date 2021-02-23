Safranbolu Belediyesi’nin “Derman” ekibi vatandaşın kapısını çalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu Belediyesi’nin “Derman” ekibi vatandaşın kapısını çalıyor

İHA

Safranbolu Belediyesi’nin “Derman” ekibi vatandaşın kapısını çalıyor

Sosyal belediyecilik kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Safranbolu Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini almak üzere (Derman) adıyla bir ekip kurdu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ekipler, Safranbolu genelinde mahalle sokak ve caddeleri gezerek vatandaşların kapısını çalıyor. Kapıları çalınan vatandaşlara talep, şikayet ve önerileri soruluyor. Vatandaşın şahsi ve kentle ilgili şikayet ve önerileri alınarak belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor. Ekipler, Belediye Başkanı Elif Köse’nin selamını ilettiği vatandaşlara ayrıca su tasarruf aparatı, Türk Bayrağı, Belediye’nin Altın Safran Gazetesi, mahallelere yapılan hizmet broşürü ve su tasarrufu konusunda bilgilendirici broşürler götürüyor.
Safranbolu'da kapısı çalınmadık hiçbir hane bırakılmayacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Daha ulaşılabilir bir belediye olmak için hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekledik. Bu projemizle vatandaşlarımızın sadece belediyemizden talep ettikleri değil diğer kamu kurumları ile ilgili resmi işleyişi bilmeyenler için danışmanlık hizmeti de vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil bariyere ok gibi saplandı, sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil bariyere ok gibi saplandı, sürücü ölümden ...
Bariyer ok gibi saplandı
YEREL HABERLER Bariyer ok gibi saplandı
Nesli tükenmekte olan su samurları balık avlarken görüldü
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samurları balık avlarken ...
Kurtbeyler operasyonunda 12 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kurtbeyler operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Karabük’te 1 yıldır takibe alınan suç örgütü ‘Kurtbeyler’ çökertildi Karabük’te organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük’te 1 yıldır takibe alınan suç örgütü ...
Keltepe Kayak Merkezi 10 bin kişi ağırladı Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven: "18 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın misafirimizi ağırladık"
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi 10 bin kişi ağırladı Karabük ...
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi’nden KBÜ ziyareti
YEREL HABERLER Burkina Faso Ankara Büyükelçisi’nden KBÜ ziyareti
Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı 
YEREL HABERLER Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 ...
Karabük’te organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı Aralarında komiser yardımcısının da olduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karabük’te organize suç örgütüne operasyon: 29 ...
Karabük’te 2019 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
YEREL HABERLER Karabük’te 2019 yılı vergi rekortmenleri açıklandı
ESOB Başkanı Tümen, “İşletmelerin yok olması üniversiteye zarar verir”
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Tümen, “İşletmelerin yok olması ...
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük’te
YEREL HABERLER Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Sere Karabük’te
Karabük’te 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Karabük’te 58 kişiye 52 bin 200 TL idari para cezası ...
Otomobili bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobili bırakıp kaçtı
‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli sürücü aracını bırakıp ...
Vali Gürel: "Karabük'e 40 bin doz aşı geldi" Karabük'te aşı çalışmaları kara rağmen devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Gürel: "Karabük'e 40 bin doz aşı ...
Yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı
Karabük´te 97 köy yolu ulaşıma açıldı 
YEREL HABERLER Karabük´te 97 köy yolu ulaşıma açıldı 