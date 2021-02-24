Karabük´te iki kazada 7 kişi yaralandı 



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK´te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk kaza akşam saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı´nda meydana geldi. Yasin Ç. (35) yönetimindeki 06 BC 0787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen işitme engelli Fatma Karademir´e (56) çarptı. Yaralanan Fatma Karademir, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük Bostanbükü Kavşağı´nda meydana gelen ikinci kazada ise M.S.U (24) idaresindeki 78 AJ 569 plakalı hafif ticari araç ile D.Ö. (66) yönetimindeki 78 BV 398 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan D.Ö., E.Ö., Y.Ö., E.M.Ö., A.B.G. ve M.S.U., sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-02-24 00:27:17



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