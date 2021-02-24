Karabük´te lastik deposu yandı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te oto lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Caddesi´nde faaliyet gösteren lastik deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-02-24 13:51:30
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