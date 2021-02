Vali Gürel’in eşi derslerinde başarılı olan 4 kardeşe tablet hediye etti

Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel derslerinde başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve derslerinde çok başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret eden Özlem Aras Gürel, tablet hediye etti.

Tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindiren Özlem Aras Gürel, miniklerle yakından ilgilenerek dersleri ve gelecek hedefleri üzerine bir süre sohbet etti.

Çocukların her anlamda daha sağlıklı, kaliteli ve iyi bir eğitim alabilmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği vermek için çalıştıklarını ifade eden Gürel, “Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tabletlerle birlikte uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin eğitimöğretimlerine sağlayacağı katkılarla öğrencilerimizin okul hayatlarında daha başarılı olacaklarına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle eğitim alanında öğrencilerimize gereken her türlü desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz’ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden minikler, dört kardeş olduklarını ve tek telefon ile EBA üzerinden gerçekleştirilen dersleri takip etmekte zorlandıklarını, bazen derslerinin çakışması nedeniyle takip edemediklerini ifade ederek, anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.