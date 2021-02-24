2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Sivas Belediyespor: 2

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 25. haftasında konuk ettiği Sivas Belediyespor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Veli Karakaya xx, Tolga Atasoy xx, Melih Kurtuluş xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda xx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Sezer xx, Furkan Övün xx, Cihan Aydın xx (Muhammed dk. 82 ?), Berk xx, Ömer Çelik xx (Emir dk. 72 x), Emre xx (Serkan dk. 27 x), Hasan Fehmi, Nazmican Başkara xx (Melih dk. 46 xx)

Sivas Belediyespor: Ahmet xx, Uğur xx, Muhsin xx, Mustafa xx(Mücahit dk. 90?), Burak xx (Murat dk. 82 ?), Furkan xx, Volkan xx (Pekin dk. 46 x), Barış x (Tuğrul dk. 72 xx), Hurşit x (Abdullah dk. 90 ?), Şevki xx, Fatih xx

Goller: Furkan (dk. 18), Burak (dk. 68) (Sivas Belediyespor), Sezer (dk. 59) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Sezer, Arda, Furkan (Karabükspor), Barış (Sivas Belediyespor)

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