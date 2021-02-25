Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara uzatıldı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Karabük Valiliği, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulunun 31.12.2020 tarihi ve 133 nolu kararı uyarınca sinema salonlarının faaliyetleri 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Gelinen bu aşamada gerek sektörün talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yaptığı görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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