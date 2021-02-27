Karabük´te anız yangını 

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK (DHA)- KARABÜK´te bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, öğle saatlerinde, Karabük´e bağlı Ödemiş köyü yakınlarında bulunan tarlada çıktı. İddiaya göre, yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-02-27 18:03:51
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