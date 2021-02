KBÜ’den iki yeni uluslararası proje başarısı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Meslek Yüksekokulu (SMYO) bünyesinde hazırlanan AB projesi, “Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 yılı Ana Eylem KA226 Dijital Eğitime Hazırlık İçin Ortaklıklar” kapsamında kabul edilen 8 proje arasında yer aldı.

“Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 yılı Ana Eylem KA226 Dijital Eğitime Hazırlık İçin Ortaklıklar” kapsamında kabul edilen 8 AB projesi arasında Karabük, İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, Akdeniz, Marmara Üniversitelerinin projeleri yer alıyor.

Karabük Üniversitesi’nin koordinatör olarak yürüteceği ve KBÜ Safranbolu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakcı’nın hazırladığı “Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality (Mimari Restorasyon Eğitimini Sanal Gerçeklikle Dijitalleştirmek)” isimli ve 131 bin 750 Euro bütçeli projede, restorasyon ve mimari alanlarındaki derslerin sanal ortamda sanki normal sınıf ortamında yapılıyormuş gibi sanal gerçeklik araçları ile işlenmesi planlanıyor.

İngiltere’den Stanfordshire ve İtalya’dan Salento Üniversitelerinin ortak olarak yer alacağı projede KBÜ Dr. Öğr. Üyesi Kasım Özacar ve Öğr. Gör. Hüseyin Yavuz Erbil araştırmacı olarak yer alacak, projenin idari işleri ise SMYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dulkadir tarafından yürütülecek. Proje sonucunda eğitimde kullanılacak dijital yöntemlere yeni yaklaşımlar getirilmesi ve mimari alandaki derslerde kullanılmak üzere sanal gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesi, aynı zamanda, geliştirilen dijital uygulamaların UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu’nun restorasyon çalışmalarına ışık tutması ve turistik tanıtıma katkı sağlaması da hedefler arasında bulunuyor.

Karabük Üniversitesi’nin ortak olarak yer alacağı “Redesigning Introductory Computer Programming Using Innovative Online Modules” isimli bir diğer projede ise bilgisayar programlama derslerinin etkili bir şekilde sanal ortamda yapılması planlanıyor. KBÜ’nün ortak olduğu projede KBÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakcı koordinatör; Dr. Öğr. Üyesi Kasım Özacar ve Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Atasoy araştırmacı olarak görev alacak.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat KBÜ’nün koordinatör olarak yürüteceği ve ortak olarak yer aldığı projelerin kabul edilmesinden dolayı projeleri hazırlayan öğretim üyelerini tebrik ederek, “Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 yılı Ana Eylem KA226 Dijital Eğitime Hazırlık İçin Ortaklıklar kapsamında kabul edilen 8 AB projesi arasında Karabük Üniversitesinin projesinin yer alması başarımızı ortaya koyuyor. KBÜ olarak her alanda bu başarıları sürdürmeye ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Gününüz dijital çağında ve pandemi sürecinde ihtiyacını daha çok hissettiğimiz eğitimde dijital yöntemlere yeni yaklaşımlar getirecek olan projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını diliyor, hazırlayan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

