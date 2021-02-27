Karabük'te anız yangını: 30 dönüm alan zarar gördü

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Karabük'te yaklaşık 30 dönümlük alanda çıkan anız yangını iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Ödemiş Köyü'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle yaklaşık 30 dönüme yakın alana yayılan yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale etti. İki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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