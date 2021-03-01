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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı

İHA

Karabük İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresinin gerçekleştirdiği çalışmaların çevre illerden takdir gördüğünü söyledi.
2014'ten itibaren Karabük İl Özel İdaresinin makine parkını ve hizmet ağını güçlendirerek geliştirdiklerini belirten Yıldırım, "Taş kırma makineleri, seyyar konkasörlerimiz, yeni aldığımız greyderlerimiz, ekskavatörlerimiz, çöp toplama araçlarımız, küçük kepçe, pikap, kamyon, silindir, arazöz, otobüs ve yükleyiciler olmak üzere 63 adet iş makinesi ve araç satın alınarak makine parkımız güçlendirilmiştir. Bu makineleri satın alırken KDV muafiyetinden yararlanmak için idaremiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmuş ve bu sayede idaremize kazandırılan yaklaşık 40 milyon TL değerindeki makineler için KDV muafiyetinden 6 milyon TL idaremize kazandırılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda satın aldığımız iki adet seyyar konkasörlerimiz ile bugüne kadar 1 milyon 250 bin ton sarı malzeme üretimi yapılmış, konkasörlerimizin seyyar olması sebebiyle bilhassa nakliyeden tasarruf edilmesi hedeflenmiş ve kilometre mesafesine göre değişmekle beraber ton başı 1520 TL’den son üç dört yılda üretilen 1 milyon 250 bin ton malzemede yaklaşık 2025 milyon TL idaremize daha ucuza hizmet üretilmesi imkânı elde edilmiştir" diye konuştu.
"Asfaltı Özel İdare kendi üretiyor"
İki yıl önce kurulan asfalt plenti ile kendi asfaltını üreten bir konuma ulaştıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Son iki yılda sıcak asfalt plentimiz kurulmuş, asfalt finişeri ve asfalt silindirleri satın alınarak, asfaltı kendi imkanlarımız ile yapabilecek seviyeye ulaşılmıştır. Asfalt yol yapımı ile yollarımızın bakım ve onarımında en önemli ihtiyaçlarımızdan biri de ince ve kalın sarı malzeme ile mıcır malzemesidir. İdaremizce yıllık yaklaşık 550 bin ton malzeme tüketilmekte olup; bunun 250300 bin tonunu kendimize ait seyyar konkasörlerimiz ile üretmekteyiz. KARDEMİR A.Ş.’ye ait olan Cumayanı taş ocağını yapacağımız bir protokol ile süreli olarak idaremize kazandırmayı ve burada yapılacak olan üretim ile malzeme ihtiyacımızın tamamını karşılamayı hedefliyoruz. Bu konu, bu ayki meclis gündemimizde olup inşallah hep birlikte idaremiz için en uygun kararı vereceğimize inanıyorum" dedi.
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeni araçlar"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından arazöz ve vidanjör araçlarının durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arazöz ve vidanjör aracının hibe olarak idaremize kazandırılacağını kasım ayında ilan etmiştik. Bu araçlarımız Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından siparişiimalatımuayenesi ve satın alması yapılarak idaremize gönderilecektir. 900 bin TL değerindeki kanal açma vidanjör aracımız için DMO tarafından sipariş verilmiş, kamyonu satın alınarak imalatçı firmaya teslim edilmiş, kamyonun üzerine kanal açmavidanjör montajı devam etmekte olup muayene kabulü yapıldıktan sonra bir aylık süre içinde idaremize teslim edilmesi beklenilmektedir. 700 bin TL değerindeki 13 bin litre kapasiteli temiz su tankeriarazöz aracımızın DMO tarafından siparişimalat ve muayene kabulü bitirilmiş, önümüzdeki hafta idaremize teslim edilecektir."
"Meclis üyelerimiz, ilimiz ve köylerine daha iyi hizmet edebilmenin yollarını arıyor"
Başkan Yıldırım, Karabük İl Özel İdaresinin karar organı olarak, Karabük İl Genel Meclisi üyelerinin yapılan tüm çalışmalarda Karabük merkez ve köylerine daha iyi hizmet edebilmenin yollarını aradıklarını ifade ederek, "Karabük İl Özel İdaremiz makine parkının yenilenmiş ve güçlü olması, sıcak asfaltı kendi imkânları ile yapabilecek durumda olması, seyyar konkasörler ile ihtiyacı olan sarı malzemenin yarısını kendisinin üretebilmesi ve seyyar olmasından dolayı 34 yılda 20 milyon TL daha ucuza malzemeyi karşılayabilmesi iktisadi işletme kurulma kararı alınarak araç alımlarında KDV muafiyetinden dolayı 6 milyon TL’nin idaremize kazandırılması konularında ve diğer konularda idaremizin karar organı olarak İl Genel Meclis üyelerimizin çok büyük katkıları olup, özellikle asfalt yapımımız çevre illerimizden takdir görmektedir. Bu vesile ile Karabük ilimiz ve köylerimize hizmet noktasında daha iyi hizmet edebilmenin yollarını arayan değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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