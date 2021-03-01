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KARDEMİR 2020'de 60,6 milyon TL net kar elde etti

İHA

KARDEMİR 2020'de 60,6 milyon TL net kar elde etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), 2020 yılında 60,6 milyon lira net kar elde etti.
Şirketten yapılan açıklamada, 2020 yılında 7,52 milyar TL net satış geliri elde edilirken, yılın 1,26 milyar TL FAVÖK ve 60,6 milyon TL konsolide dönem net karı ile kapandığı belirtildi. Mali sonuçlara göre 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla şirketin satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 23,7 oranında artış kaydedildiği aktarılan açıklamada, ham çelik üretiminin 2020 yılında 2019’a kıyasla yüzde 11,5 artışla 2,50 milyon tona ve nihai haddelenmiş ürün satışının yüzde 5.7 artışla 2,37 milyon tona yükseldiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Covid19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren oluşturduğu negatif etki, KARDEMİR için alınan önlemlerin de etkisiyle yılın 4. çeyreğinden itibaren yerini toparlamaya bırakmış, bu çeyrekte yılın ilk üç çeyreğine kıyasla gerek operasyonel, gerekse finansal anlamda oldukça olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. Şirket olarak 2020 yılında yaptığımız çeşitli işlemlerle şirketimizin döviz pozisyon açığı belirgin ölçüde azaltılmıştır. KARDEMİR, 2020 yılında personel sayısını konsolide bazda 147 kişi artırmıştır. Salgın sürecinde şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskler yakinen takip edilerek, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmiştir. Temel göstergeler ve beklentiler, 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını göstermektedir. Bu doğrultuda tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle hedeflerimize sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

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