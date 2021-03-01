Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda birden fazla Covid19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart günü saat 17.00'de başlayan karantina, 11 Mart günü saat 17.00'de sona erecek.

Orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te ikinci apartmanın karantinaya alınması ise tedirginlik oluşturdu.

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