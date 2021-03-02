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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Valiliği’nden ‘Paphlagonia Geçidi’ açıklaması

İHA

Karabük Valiliği’nden ‘Paphlagonia Geçidi’ açıklaması

Karabük Valiliği, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde ortaya çıkartılan “Paphlagonia Geçidi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Karabük Valiliği, Doğa Araştırmacısı iki arkadaş tarafından ortaya çıkartılan ‘Paphlagonia Geçidi’nin Safranbolu Kalesi ile bir bağlantısının olmadığını belirtti.
Karabük Valiliği açıklamasında, yerel ve ulusal basında “Paphlagonia Geçidi” olarak lanse edilen haberlerle ilgili olarak konu ile ilgili kurum kuruluş ve mesleki uzmanlarından oluşan bir heyet teşkil edildiğini belirterek, “Bu heyet tarafından öncelikle yazılı ve görüntülü basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan haberler dikkatli irdelenmiştir. Ardından habere konu olan alan yerinde inceleme ve ardından düzenlenen rapor İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müze sunulmuştur. Söz konusu rapor ile Bakanlığımıza bağlı birimlerin arşiv kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.

Paphlagonia Geçidi olarak adlandırılan oluşumun Safranbolu Kentsel Sit Alanı içinde yer almakla beraber kültür varlığı olarak tescilli olmadığının yer aldığı açıklamada, “Arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı, insan elinden çıkan herhangi bir ize rastlanılmadığı, bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır. Basın mecralarına yansıyan haberlerde merdiven olarak belirtilen coğrafi oluşumun bulunduğu alanda herhangi bir kaza yapılmadığı, kalker bazlı kayaç yapısının suyun dirençsiz malzemeleri aşındırıp, sert kayaçları ise aşındıramamasından dolayı oluşan bir form olduğu, beşeri bir fonksiyona sahip olmadığı, bu anlamda söz konusu oluşumun Paphlagonia Geçidi olarak adlandırılmasının ve tarihlendirilmesinin bilimsel verilere dayanmayan bir tanımlama olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca haberlere konu olan açıklamalar, Karabük Valiliği’nce yürütülen bir proje çalışması kapsamında bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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