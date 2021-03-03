Pozitif vakaların görüldüğü anaokulunda eğitime ara verildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla pozitif vakanın görüldüğü anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Ali Baba Anaokulu'nda birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temassız sayının fazla olması nedeniyle 4 Mart 2021 tarihi saat 05.00'dan 14 Mart 2021 tarihi saat 05.00'a kadar okulun 10 gün kapatılmasına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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