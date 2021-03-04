Koronavirüs vakalarının görüldüğü anaokul 10 gün eğitime kapatıldı 

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Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir anaokulu, öğrenciler ile çalışanlarda covid-19 vekası görülmesi ve çok sayıda temaslı sebebiyle 10 gün süreyle eğitime kapatıldı.

Safranbolu'da eğitim veren bir anaokulunda birden fazla covid-19 pozitif vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00´ten 14 Mart saat 05.00´e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı. Safranbolu Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklama şöyledenildi:

"Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulunda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-03-04 00:34:05



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