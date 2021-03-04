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KARDEMİR’DE pandemiye rağmen Toplu İş Sözleşmesinde mutlu son Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: “KARDEMİR’de huzurun garantisi olmaya devam edeceğiz”

İHA

KARDEMİR’DE pandemiye rağmen Toplu İş Sözleşmesinde mutlu son Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: “KARDEMİR’de huzurun garantisi olmaya devam edeceğiz”

Karabük’te faaliyet gösteren demir çelik devi KARDEMİR ile metal sektörünün öncü sendikalarından olan Özçelikİş Sendikası arasında devam eden 15.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, çalışanların lehine birçok kazanımlarla imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinin detaylarına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapan Hakİş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ‘Dünyada ve ülkemizde Pandemi nedeniyle hem ekonomik hem de sosyal olarak zorlu ve sıkıntılı bir dönemi yaşadığımız bu süreçte, Kardemir toplu iş sözleşmesini masa başında, uzlaşıyla ve üyelerimiz lehine ciddi kazanımlar elde ederek imzalamış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Sözleşmenin iki yıllık olarak imzalandığını belirten Genel Başkan Değirmenci, “Ocak 2021 tarihi itibariyle altı aylık enflasyonun yüzde 8.36 olarak gerçekleştiği bir dönemde, bizler KARDEMİR’deki üyelerimizin ücretlerinde ilk altı aylık dilim için yüzde 14 artış yapılmasını sağladık. Üyelerimizin ücretlerinde ikinci ve üçüncü altıncı aylarda enflasyon, dördüncü altıncı ayda ise enflasyon+1 oranında bir ücret artışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca sosyal yardımlarda birinci yıl için ortalama yüzde 22.57, ikinci yıl için ise enflasyon+1 oranında artış yapılacaktır. Sözleşmeden doğan Ocak ayı farkı da Şubat maaşıyla birlikte üyelerimize ödenecektir.” diyerek yapılan zam oranlarını açıkladı.

“Kademelerde ve kıdemde de kazanımlar elde edildi”
Bu toplu iş sözleşmesiyle kademe, norm kadro ve kıdeme ilişkin de birçok kazanımın elde edildiğinin altını çizen Değirmenci, “Norm kadro çalışmaları işveren tarafından yaptırılacak ve 31.12.2021 tarihine kadar sonlandırılıp, sendikamızın katılımıyla son şekli verilerek uygulamaya konulacak. Bu norm kadro çalışması sonlanana kadar, 5 yıllık aday işçi sürecini tamamlayan üyelerimiz direk 8.gruba çıkacaklar ve norm kadro çalışmasından sonra yaptıkları işlerin kademelerine gideceklerdir. Böylelikle yılbaşında toplu iş sözleşmesinden doğan ücret artışının dışında kademe ilerlemesinden dolayı da bir ücret kazanımı elde edilmiştir. Mevcut ücret kademeleri içerisinde 10. Kademeden 2. Kademeye kadar var olan sistematik farklılık da giderilerek, ücret grupları arasında saat ücreti farkları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, 10. Kademenin altındaki ücret kademelerinde bulunan üyelerimiz ücret zammının dışında yeni bir kazanım daha elde etmişlerdir. Diğer taraftan 15 yılın üzerinde çalışan kıdemli üyelerimizin var olan kıdem ücretlerini de yaklaşık yüzde 19 oranında artırarak, bu arkadaşlarımızın kıdem ücretlerinin artışını devam ettirdik. İkinci yılda da kıdemde enflasyon+1 oranında artış sağlanmış olacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

“KARDEMİR’de huzurun garantisi olmaya devam edeceğiz”
Genel Başkan Değirmenci, “Toplu iş sözleşmemizin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen başta genel yönetim kuruluma, şube başkanım ve yöneticilerine, işyeri temsilcilerime teşekkür ederim. Bizim, cesaret, heyecan, azim ve gayret göstermemizde arkamızda dimdik duran Kardemir’deki üyelerime de şükranlarımı sunuyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Yine bu toplu sözleşmenin uzun müzakerelerin ardından masa başında bitirilmesinde katkı veren, fedakârlık yapan, Kardemir adına elini taşın altına koyan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan Bayraktar olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederken, genel müdürümüze, genel müdür yardımcımıza, ilgili yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. Bu toplu sözleşme geçmiş dönemlerde olduğu gibi, Kardemir’deki emeğin aslanlarına, analarının ak sütü gibi helal olsun, huzurlu, mutlu ve sağlıkla aileleriyle birlikte yaşamayı ve harcamayı nasip etsin. Özçelikİş Sendikası olarak, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kardemir ve Karabük’te huzurun garantisi olmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.
Ankara'da gerçekleşen son toplantıya, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Bayraktar, Genel Müdür Necdet Utkanlar, Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Merkez yöneticileri ile Karabük Şube yetkilileri katıldı.
2 yıllık sözleşme Genel Başkan Değirmenci ve Genel Müdür Utkanlar, arasında imzaladı.

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