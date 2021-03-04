İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukları sevindirdi

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Kışı Birlikte Geçirelim’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyim malzemeleri dağıttı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin ve halkın huzur ve güvenliği için yürütülen önleyici tedbirlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri “Kışı Birlikte Geçirelim” projesi kapsamında mahalle muhtarları ile yapılan çalışma sonrası ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını tespit etti. Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı ile koordineli olarak ihtiyaçları olan çocuklara kışlık giyim malzemelerinden oluşan mont, bot, kazak, pantolon ve çorap dağıttı.

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