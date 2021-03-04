2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Turgutluspor: 4

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Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 26. haftasında sahasında konuk ettiği Turgutluspor’a 40 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Alper Oran xx, Serhat Sağır xx, Kerem İlitangil

Kardemir Karabükspor: Halil x, Arda x, Ömer Yılmaz x, Ömer Yaylacı x, Ahmet xx, Serkan x (Nazmican dk. 70 x), Muhammed x (Hasan dk.77 x), Ömer Çelik xx (Ahmet dk. 68 x), Cihan x, Melih x, Yasin xx (Furkan dk. 57 x)

Turgutluspor: Hüseyin xx, Samed xx (Muhammet Aslantaş dk.65 xx), Mete xxx (Okan dk. 88 ?), Mutlu xxx (Muhammet Beşir dk.84 ?), Erdoğan xx, Talha x, Savaş xx (Okan dk.88 ?), Haşim xx, Erkan xx (Emre dk.84 x), Kadir xx, Rıdvan xx

Goller: Mutlu (dk.42), Erkan (dk.70), Muhammet Aslantaş (dk.80), Mutlu (dk.82) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar : Muhammed, Serkan, Nazmican (Karabükspor), Samed, Haşim, Erdoğan (Turgutluspor)

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