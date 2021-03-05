KBÜ'de “Metale Sanal Yolculuk” başlıyor

Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 15 Nisan 2021 tarihlerinde Uluslararası DemirÇelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Sanal Fuarı (FENOFEM) gerçekleştirilecek.

FENOFEM Fuarı; konusunda uzman akademisyenleri, demirçelik ve demir dışı metal sektöründe üretim, ihracat, hammadde tedariki çalışması yapan firmaları; TSO’larını, dernek ve birlikleri; ArGe şirketlerini, bu alanla ilgilenmekte olan ve yurtdışı bağlantılar kurmak isteyen tüm ilgilileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Metalin sanal yolculuğu" sloganıyla dijitalleşme hamlelerini yalnız ArGe ve üretim çerçevesinde değil, iletişim ve ticari boyutuyla da hayata geçirmek istediklerini, bu fuarda; tüm dünyayla yeni bağlantılar kurmak, ticari ve teknolojik ilişkilere yeni boyutlar kazandırmak için sektör temsilcilerini fuara davet eden Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, “3 Nisan 1937’de Türkiye’nin ‘Fabrikalar Kuran Fabrika’ ünvanlı ilk Demir Çelik Fabrikası’nın temellerinin atıldığı Türkiye’nin ilk ağır sanayi kenti Karabük’ün öncülük edeceği FENOFEM Uluslararası Sanayi Sanal Fuarına metal sektörünün tüm firmalarını, yine Karabük’ten başlayan bu girişime dahil olmaya davet ediyoruz” dedi.

Fuar ile ilgili bilgi veren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Karabük Üniversitesi tarafından Fuar süresi boyunca 13 Nisan 2021 tarihlerinde “V. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumunu (UDCS 2021)” ve yine aynı tarihlerde “Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu” aynı platform üzerinden online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Fuar katılımcıları ayrı sanal salonlarda sunulacak olan akademik bildirileri izleme fırsatı da bulabilecektir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin dijital vizyonu ve güçlü üretim gücünün de bir yansıması olan model sanal fuar, B2B platformu, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylıwww.globalpiyasa.cominternet sitesi üyeliğiyle firmaları 7 dilde dünyaya tanıtmayı sürdürecek ve FENOFEM’ i geleceğe taşıyacak. Fuar salonuna girişte sektörel olarak gruplandırmalar yapılacak ve fiziksel fuarlara alternatif bir görsel çerçeve oluşturulacak.

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