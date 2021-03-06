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Bakan Kurum : “Depremi terörle mücadele kadar önemsiyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz konutları vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüştürmek”

İHA

Bakan Kurum : “Depremi terörle mücadele kadar önemsiyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz konutları vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüştürmek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremi terörle mücadele kadar önemsediklerini söyleyerek, nüfusun yüzde 70’nin deprem bölgesinde yaşadığını söyledi.
Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Bartın’a geldi. Bartın Valiliğini ziyaret ederek bakanlığına bağlı kurum yetkililerinde katılığı il değerlendirme toplantısı yapan Kurum, daha sonra basına açıklamalarında bulundu.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitleri yad ederek yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diledi.
Bartın’da yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremi terörle mücadele kadar önemsediklerini ifade ederek, “ Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul’dan başlattığı deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm çalışmalarında, ülke genelinde 1.5 milyon konutusun dönüşümü sağladık. Şuan fiilen devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutlarımızın inşası gerek TOKİ eliyle, gerek belediyelerimizin eliyle Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar vatandaşımıza 15.5 milyar TL kira ve kamulaştırma desteklerimiz oldu. Hedeflerimiz 5 yıl içerisinde ülkemizdeki acil öncelikli dediğimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. Bu anlayışla şehirlerimize giderek, kentsel dönüşüm noktasında kararlarımızı alarak kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için TBMM’de DE çok önemli düzenlemelere imza attık. Bu süreçte vatandaşlarımıza Bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarını 125 bin TL'den 200 bin TL'ye yükselttik. KDV oranını inşaatların 1.5 katını yapmaları kaydıyla yüzde 18’den yüzde 1’e düşürdük. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm projelerinde mağdur olmaları adına çok önemli kararları Meclisimizle birlikte hayata geçirdik. Emlak Katılım Bankamızla, kentsel dönüşüme destek vermek amacıyla, bakanlığımızın yürüttüğü projelerde garantör banka olacak. Bu çerçevede hem yüklenici hem de vatandaşımız teminat altına alacak bir sistem içerisinde bu projeleri kredilendirecek ve yapımında garantör olarak vazife üstlenecek. Amacımız hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz konutları vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüştürmek için çalışıyoruz. Yaşamış olduğumuz son bir asırdaki depremde 80 bin canımızı yitirdik. Biz artık başka canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Nüfusumuzun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz, verebileceğimiz tüm desteği bakanlık olarak vermeye hazırız. Elbirliği içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirerek ülkemizi depreme hazır hale getirecek konutların inşasını yapmak istiyoruz” dedi.
Bakan Kurum’a Bakan Yardımcısı Fatma Barank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Vali Sinan Gürer, Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.

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