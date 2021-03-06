Hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı, tarihi kent misafirlerini ağırlamaya başladı Osmanlı kenti Safranbolu uzun zaman sonra hareketlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasının ardından yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünmüştü.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği tarihi kent Safranbolu 1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte hareketlendi.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe kısıtlamanın kaldırıldığı ilk haftada yerli ve yabancı turistlerin turistlerin uğrak yeri oldu. Safranbolu’ya ilk gelen Türklerin konuşlandığı, yağmur duası ile Hıdırellez kutlamaları yapmış olduğu önemli bir mekan olan Hıdırlık Tepesi’nde ve tarihi çarşıda vatandaşların yoğunluk oluşturması pandemi nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnafların da yüzünü güldürdü.

Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu ilçesi 3 bin yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini mest etti.

Yaklaşık 3 hafta önce Karabük’e gelen Afganistanlı Sharara Muradı, hafta sonu yasakların kaldırılması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek Safranbolu’yu çok beğendiklerini dile getirdi.



“Sağlık sektöründeyiz ondan dolayı biraz stres atıyoruz”

Ankara’da sağlık çalışanı olarak görev yapan Nevin Erdoğan, Safranbolu’ya ikinci defa geldiğini ifade ederek, “Arkadaşlarımızın vesilesi ile bu tura katılalım dedik. Sağlık sektöründeyiz ondan dolayı biraz stres atıyoruz. Yasakların kalkması bizim için çok iyi oldu. Yeniden buraya geldiğimiz için memnunum” diye konuştu.

Hafta sonu kısıtlamasının kalkmasını fırsat bilerek, annesini gezdirmek için İstanbul’dan Safranbolu’ya gelen Merve Negüzel pandemi nedeniyle evde kalan annelerini gezdirmek için “Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Seyir terasına geldik gezip görmek için” ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşıda esnaflık yapan Sezin İnceefe ise, pandeminin kendilerini kötü etkilediğini aktararak, hareketliliğinin olmasının güzel olduğunu, biraz da olsa alışverişin gerçekleştiğini söyledi.

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