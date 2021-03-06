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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1992 Kozlu Grizu Şehitleri Yenice’de anıldı

İHA

1992 Kozlu Grizu Şehitleri Yenice’de anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidinden 42’sinin baba ocağı olan Yenice’de 5 Mart 2021 tarihinde düzenlenen etkinlikte dualarla anıldı.
Ölümlerinin 29.ncu yılında 24 maden şehidinin bulunduğu Anıt Mezarda Korona Pandemisi Kurallarına uyularak yapılan anma törenine; Yenice Kaymakam’ı Yasin Erdem, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Yeniceliler Derneği Başkanı Yaşar Karaman, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessese Müdür Yardımcısı İlyas Kayalı, GMİS Şube Yöneticileri ve şehit madenci yakınları katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Yeniceliler Derneği Başkanı Yaşar Karaman, günün anlamı üzerine kısa konuşma yaptı. Anma törenin yapıldığı anıt mezar hakkında bilgiler verdi. Törende konuşma yapan GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya 4 Mart 2021 tarihinde Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren 10 asker için Türkiye’ye başsağlığı dileklerinde bulunmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde havzamızın en büyük grizu faciasını yaşadık ve 263 madenci kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimizin 42’si Yenice’de baba ocağında yatıyor. Buradaki şehitlerimize ve tüm maden şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acıları bize yaşatmasın. Değerli kardeşlerim, 2014 yılında Soma’da özel sektör işletmesinde 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu faciadan sonra yeraltı maden işletmelerinde ciddi önlemler alındı ve denetimler artırıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri yanı sıra maden şehitlerinin yakınlarına da bazı haklar tanındı. Ancak 1992 Kozlu grizu façasında şehit olan 263, 1983 Armutçuk faciasında şehit olan 103 madenci kardeşimiz başta olmak üzere 10 Haziran 2003 tarihi öncesi ve 13 Mayıs 2014 tarihinden sonra şehit olan madenci yakınları bu haklardan yararlanamıyor. Bu vesile ile buradan bir kez daha uyarıyoruz. Yaklaşık 500 maden şehidi ailesini mağdur eden bu sınırlama kaldırılmalıdır. Başta TTK ve TKİ olmak üzere kamu işyerlerinde personel alımı yapılırken tüm maden şehitlerimizin yakılarına öncelik verilmelidir. Tekrar, maden şehitlerimize Allahtan rahmet siz değerli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”
Konuşmaların ardından şehit madenciler için okunan Kuran ve yapılan dualar sonrasında Anıt Mezardaki şehit madenci mezarlarına karanfiller bırakıldı.

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