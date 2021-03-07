10 yaşındaki İpek sokak hayvanları için kurduğu tezgahta eşyalarını satıyor

Karabük’te 10 yaşındaki İpek Uluyurt, çoğu kendisinin olan eşyaları satarak elde ettiği geliri sokak hayvanlarına mama almak için harcıyor.

75. Yıl Mahallesi’nde oturan 10 yaşındaki İpek Uluyurt, kış şartlarında zorlandıklarını gördüğü sokak hayvanlarına yardım etmek için evinin yakınındaki parkta tezgah açarak çoğu kendine ait kitap, oyuncak ve akrabalarından tedarik ettiği el yazması gibi eşyaları satmaya başladı. İpek, üzerinde “Bizim kadar yaşam hakkına sahipler’’, "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur’’, "Hayvanları koruyun’’, "En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar’’ yazılı kedi ve köpek resimlerinin yer aldığı afişleri de altında bulunduğu kamelyanın etrafına astı.

Sokak hayvanlarına mama almak için satış yaptığını söyleyen İpek Uluyurt, “Eşyaların çoğu bana ait. Bazılarını da akrabalarımdan aldım. Hayvanları o kadar çok seviyorum ki. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Evimde de bir kedim var. Arada bir gelenler oluyor. Satış yapabiliyorum. Görenler ‘Çok iyi bir şey yapıyorsun, aferim sana’ diyorlar. Hayvanlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor’’ dedi.

Tezgahtan alışveriş yapan Ali Dedeçam, ’’Çok güzel bir şey. Duyarsız kalmayalım. Alışverişimizi yapalım’’ diye konuştu.

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