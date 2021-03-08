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Milli boksör Elif Güneri'den kadınlara mesaj

DHA

Milli boksör Elif Güneri'den kadınlara mesaj


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) AVRUPA şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri inanarak çalıştığını ve başardığını belirterek, "Bütün kadınlarımıza çok çalışmalarını ve kendilerine inanmalarını tavsiye ediyorum. Kadın istesin dünyaları yerinden oynatır" dedi.
Milli boksör Elif Güneri, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutladığını söyledi. Kadınlara kendilerine inanmaları tavsiyesinde bulunan Güneri, "Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi ve onurlandırdığımı düşünüyorum. Biz de kadın olarak birçok sıkıntıdan geçtik. Şimdi böyle kendimizi ispat etmiş, kendi ayakları üstünde durabilen güçlü bir kadın konumundayız. Buradan gençlerimize ve kadınlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Ben çok çalıştım ve inandım. İnanarak çalıştım ve başardım. Bütün kadınlarımıza çok çalışmalarını ve kendilerine inanmalarını tavsiye ediyorum. Kadın istesin dünyaları yerinden oynatır" diye konuştu.
`ÖN YARGIYI YIKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM´
Erkek sporu olarak görülen boksta ön yargıyı yıktıklarını vurgulayan Elif Güneri, şunları kaydetti:
"Başarı elde ettikten sonra evet kadınlar da başarabilir imajı yarattık ülkemizde. Ben bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi´ye çok teşekkür ediyorum. Bizleri her türlü onurlandırdılar, gururlandırdılar ve bizi ödüllendirdiler. Bizler de çok zorlu ve meşakkatli yollardan geldik. Boks erkek sporu olarak görülüyor ve düşünülüyor. Boksör olduğum için ilk başlarda `Seni döverler, ağzını burnunu kırarlar´ dediler ve insanların gözünde hep o imaj vardı. Ama bizim rakiplerimiz de kadın. Kendi fiziki şartlarımıza ve kilomuza göre yarışıyoruz. Mücadele sporu yapıyoruz. Her zaman şunu savunurum: Kadın her zaman mücadelenin içinde, hatta merkezinde olmalı. Bu ön yargıyı yıktığımız düşünüyorum. Türkiye´de mücadele sporu yapıp da başarılı olan çok kadın sporcumuz var ve hepsini çok tebrik ediyorum. Ben de bunlardan biriyim ve mutluyum."
`KIZ ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR´
Boksa başladığı günden beri kız çocuklarıyla ilgili projeleri hayal etmeye başladığını anlatan Güneri, "Temele inmek istiyorum çünkü onlar geleceğin kadınları ve anneleri. Yeni bir nesil istiyorsak alttan düzeltmeye başlamalıyız diye düşünüyorum. Aynı zamanda ben beden eğitimi öğretmenliği de yapıyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile pandemiden sonra kız çocukları ile ilgili projelerimiz var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Elif Güneri ile röp.
Elif Güneri'nin antrenmanından görüntüler (ARŞİV)
Ringde çalışması (ARŞİV)
Detaylar (ARŞİV)
DHA-Spor Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-03-08 09:59:45

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