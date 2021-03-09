Çaya atılan balıklar kirliliğe neden oldu

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te Araç Çayı'na atılan kilolarca balık çevre kirliliğine neden oldu.
Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi'nin yanından geçen Araç Çayı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından kilolarca balık atıldı. Kötü koku üzerine çaya bakan vatandaşlar, balıkları gördü. Dondurulduğu, satılmayınca çaya atıldığı tahmin edilen balıklar çevre kirliliğine neden oldu. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-03-09 14:29:41
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