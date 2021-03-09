Valilikten av sezonu uyarısı

Karabük Valiliği, av sezonunun kapandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 20202021 av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de kapandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeni ile 08.03.2021 tarihinden itibaren avın açılacağı ağustos ayına kadar yasak dönemi başlamıştır. Av ve yaban hayvanların üreme, eş tutma, yavru büyüme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda tüm halkımızın daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilememesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

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