KTSO Başkanı Mescier'den kandil mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mescier, mesajında, Karabük halkının Miraç Kandili'ni kutladı.

Mescier, "Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandil’ine erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Böylesine anlamlı ve mübarek gecelerde sadece kendimiz için değil tüm inananların ve hatta tüm insanlığın hayır ve selameti için, yeryüzünde huzur, barış ve adaletin hakim olması için ellerimizi semaya açmalı, rabbimize gönülden boyun eğerek dua etmeliyiz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, hayırlar ve güzellikler getirmesi dileğiyle tüm müminlerin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

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