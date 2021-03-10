Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun ölümden döndü

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Karabük'te ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun Özdemir ölümden döndü.

Olay Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Dolmuştan indikten sonra annesinin elini bırakan Tayfun Özdemir (4) yürüyen merdivenden çıkış yaptığı sırada ayağı sıkıştı. Oğlunun çığlıklarını duyan anne yardıma koşarken vatandaşlardan biri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Elleri ve ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan 4 yaşındaki Özdemir taksi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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