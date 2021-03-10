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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da ‘Hanım Evi’ açılışı yapıldı

İHA

Safranbolu’da ‘Hanım Evi’ açılışı yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sadece kadınların faydalanabileceği sosyal yaşam merkezi olan ‘Hanım Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Safranbolu Belediyesi kadınlar için sosyal faaliyetlerin yer aldığı yapboz, satranç gibi oyunların yanı sıra mini kütüphaneden yararlanacağı ‘Hanım Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye müdürleri ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Perşembe pazarı içinde bulunan merkez, kadınların hoşça vakit geçirebilecekleri, şehir dışından gelenlerin bekleme alanı olarak kullanabilecekleri, mescit ve emzirme odasıyla misafirlerin ihtiyaçlarını da karşılayacak. Öte yandan tüm içecekler de belediyenin ikramı olacak.
Haftanın belli günleri, ihtiyaç duyan misafirlere psikolojik destek sağlayacak uzmanlar, diyetisyenler, pedagog, avukat ve alanında birçok uzman danışmanlık hizmeti de verecek.
Merkezin Safranbolu için önemli bir mekan olduğunu vurgulayan Başkan Köse, “Bu önemli günde açılışını gerçekleştireceğimiz Hanım Evimiz, sadece kadınlarımızın gelebileceği, onlar için hazırladığımız özel bir alandır. Kendinizi evinizde hissetmenizi istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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