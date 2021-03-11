Meteorolojiden kar yağışı ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük’te kar yağışının etkili olacağını belirterek, buzlanma ve don olayına karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtilerek, “Batı Karadeniz'de perşembe (11.03.2021) günü yağmurla başlayacak yağışların sabah saatlerinden sonra başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (520 cm) kar yağışına dönüşeceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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