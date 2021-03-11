Hastalardan ücret alarak protez yapan doktor hakkında işlem başlatıldı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kayıt dışı hastalara ücret karşılığı protez yaptığı tespit edilen bir doktor hakkında işlem başlatıldı.

2019 yılında Sağlık Bakanı tarafından hizmete açılan Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli diş hekimi T.Ş’nin, kayıt açmadan ücret karşılığı hastalara protez yaptığı iddiası ve şikayeti üzerine hastane yönetimi tarafından inceleme yapıldı.

Öğle paydoslarında MHRS kaydı olmadan, hastalarla anlaştığı ücreti kendi hesabına yatırttığı tespit edilen diş hekimi, hakkında hastane yönetimi tarafından tahkikat başlatıldı. Hastane yönetimi tarafından ifadelerine başvurulan hastaların anlaştıkları ücreti doktorun kendi şahsi hesabına yatırdıklarını beyan etmesi üzerine, hazırlanan evrak ile kamera kayıtları soruşturma açılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Muhakkik’in incelemesi ve hastaların verdiği ifadeler sonucu hazırlanan raporda, görevli doktorun devletin imkanlarını kullanarak kendi çıkarları için ücret karşılığında hastalara protez yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Muhakkik, konunun adli merciye taşınması ve doktor hakkında adli sürecin başlatılması konusunda iznin verilmesi için hazırlanan rapor Valiliğe gönderildi. Karabük Valisi tarafından savcılık soruşturması için izin vermediği doktor ise izne ayrıldığı ve istifa edeceği öğrenildi.

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