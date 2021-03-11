Karabük´te 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde alınan tedbirlerle vaka sayıları sıfırlandı.
Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmasının ardından yeni vakaya rastlanmadı. Yaklaşık 4 bin nüfuslu Ovacık´ta 30 Ocak, 20 bin nüfuslu Yenice´de 1 Mart ve yaklaşık 9 bin nüfuslu Eflani ilçesinde 4 Mart´tan bu yana yeni vaka görülmedi.
Yenice Kaymakamlığı'nca sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Bugün itibari ile ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere Covid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-03-11 17:05:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.