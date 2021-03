KBÜ'de hedef sıfır atık

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "plastik atıkların piroliz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı” konulu seminer düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar’ın yanı sıra üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Yaşar, KBÜ personelinin sıfır atık konusunda daha da bilinçlenmesini sağlamak için böyle bir seminerin düzenlediğini söyledi.

Yaşar, "2008 yılında Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) projesine başlamıştık. Bu projede iyi bir mesafe kat ettik ve şu an bitme aşamasında. Tüm Türkiye’deki ağır sanayi de özellikle metal sektörü ve tüm diğer sektörleri de kapsayacak şekilde kirlilik başlamadan nasıl yok ederiz bu konuda çalıştık. 2023 yılından sonra tüm firmalar EKÖK belgesi alacak. Karabük Üniversitesi bu belgeyi tüm Türkiye’ye inşallah sağlamış olacak. Üniversitemiz, Karabük Belediyesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odasıyla bir proje daha yürüttük. Bu proje plastik atıklarım geri kazanımı hedefliyor. O konuda da bir tesis kuruyoruz. Bugün de özellikle üniversitemizdeki personelimizi bilinçlendirelim istedik. İstediğimiz kadar tedbir alsak da zorunlu tutsakta her şey insanda bitiyor. Bilinçli bir toplum oluşturmadığımız müddetçe yaptığımız hiçbir faaliyet işe yaramıyor. Gerçek manada üniversitemizde sıfır atığa inşallah ulaşırız" dedi.

Programa katılan ve sunumları gerçekleştiren KARÇED Mühendislik Müdürü Mehmet Kande, KBÜ personelinin sıfır atık projesi konusunda Türkiye’deki etkilerini, hedefleri ve dünyadaki çevre kirliliğine ne kadar etkisi olduğunu anlatmak amacıyla semineri yaptıklarını söyledi. Kande, her bir bireyin sıfır atık kapsamındaki katılımları önem arz ettiğini belirterek, "Bilinçli bir toplumla gelecek nesillere daha çevreci bir yaklaşımla daha temiz bir dünya bırakmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

KARÇED Mühendislik Teknik Müdürü Çevre Mühendisi Ebru Ünal da "Sıfır Atık Projesi Eğitim" sunumunu gerçekleştirdi.

