Çad Büyükelçisi Guet, "Türkiye pandemiyi iyi yönetti"

Çad Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çad Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık bin 400 Çadlı öğrenci olduğunu söyledi.

Bin 400 öğrenciden 918'inin Karabük Üniversitesinde öğrenim görgüğünü ifade eden Guet, "Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Karabük Üniversitesi Çad’dan en fazla öğrencinin bulunduğu üniversite. Bu sebeple, öğrencilerimizle görüşmeler yapmak üzere sık sık Karabük’e geliyorum. 3 yıldır Türkiye’deyim. Ankara’dan ayrılıp en çok gittiğim yer Karabük. 2020 yılında pandemiden dolayı çok fazla ziyaret gerçekleştiremedik. Türkiye pandemi sürecini çok iyi yöneten bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi pandemi sürecini dünyadaki birçok ülkeden daha iyi yönetti. Çok güçlü ülkeler pandemi sürecini Türkiye kadar iyi yönetemedi. Bundan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gördük. İnşallah pandemiden bir an önce kurtulacağız. Böyle zor zamanlarda kardeşler belli olur. Bu süreçte Türkiye Çad’ın yanında olduğunu gösterdi. 2 uçak sağlık malzemesi Çad’a gönderildi, müteşekkiriz. Bu Türkiye ile Çad arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

“Bir ülke eğitim konusunda yardım ediyorsa her şeyini ona vermiş demektir.”

Türkiye her konuda Çad’ın yanında olduğunu aktaran Guet, "Özellikle de eğitim konusunda. Bir ülke eğitim konusunda yardım ediyorsa her şeyini ona vermiş demektir. 2019 yılında Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno’ya Karabük Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Hem size teşekkür etmek hem de buradaki öğrencilerimizi takip etmek için geldik. Ailelerinden ayrılıp buraya gelen öğrenciler önce Allah’a sonra size emanet. Öğrencilerimizle görüştük onlara hem bulundukları bölgenin hem de üniversitenin kurallarına uymaları ve gerekli dikkati göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunduk" diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gönlümde Çad’ın ve Çadlı öğrencilerin her zaman ayrı bir yeri var. Onlar bizim çocuklarımız. Onların burada öğrenim gördükleri süre boyunca her türlü sorunlarında yanlarındayız" dedi.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da hazır bulundu.

Büyükelçi Guet’e ziyareti sırasında Türkiye ve Kıbrıs’taki Çadlı Öğrenciler Birliği de eşlik etti.

