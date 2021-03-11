Polat'tan Mehmet Akfi Ersoy'u Anma Günü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, "İstiklal Marşı bir milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Aziz milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümünde, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve milletimizin duygularının veciz şekilde buluştuğu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

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