Karabük Valisi Fuat Gürel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın sevinç, gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel, şunları kaydetti:

"Her mısrasında aziz milletimizin şanlı tarihi boyunca vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna vermiş olduğu eşsiz mücadelenin destanlaştığı İstiklal Marşımız geçmişinden ders alarak geleceğine yön verebilen bir nesil; 'Asım’ın Nesli'nin milletimizin ali hedeflerini gerçekleştirmesinde en önemli ilham kaynağıdır. Bugün millet olarak bilimde, sanatta, ekonomide, sporda, üretimde, ticarette dünyanın her yerinde; 'kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım' diyebiliyor olmamız İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleminde hayat bulan milletimizin yüreğinin sesi ile ortaya koyduğu değerlerimize en büyük sermayemiz olan gençliğimizin ebede kadar sahip çıkacağının en önemli göstergesidir. İstiklal Marşımızın kabul edildiği günü ve İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, onun 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin mukaddes emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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